Edirne'de 1 ton 200 kilo kaçak midye yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sultaniçe Köyü’nde yaptıkları yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri Y.K. yönetimindeki aracı durdurarak, arama yaptı.

DEĞER, 48 BİN LİRA OLAN 1 TON KAÇAK MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, yasadışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 48 çuval içerisinde piyasa değeri 48 bin lira olan 1 ton 200 kilo kaçak canlı midye ele geçirildi. Kaçak midyelere el konulurken, Y.K. gözaltına alındı. Midyeler teslim edildikleri Enez Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekibince Saros Körfezi’nde denize dökülürken Y.K., hakkında ceza tutanağı düzenlendikten sonra serbest bırakıldı.

SON 2 YILDA 100 TON MİDYE ELE GEÇTİ

Edirne’de, jandarma tarafından yapılan operasyon ve denetimlerde son 2 yılda 100 tonun üzerinde kaçak canlı midye ele geçirildiği bildirildi. Son zamanlarda yasa dışı avlanma nedeniyle nesli tükenme noktasına gelen kum midyesinin, Yunanistan'da yüksek fiyatlara alıcı bulduğu ve Akdeniz mutfağında büyük öneme sahip olduğu kaydedildi. Jandarma, midye kaçakçılığına karşı önlemlerini artırdı.



