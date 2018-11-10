taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Edirne'de 10 Kasım töreninde provokasyon

Edirne'de Atatürk'ü anma töreni sırasında çarşaflı bir kadın Atatürk aleyhine slogan attı, gözaltına alındı.

AA | 10.11.2018 - 13:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Edirne'de 10 Kasım töreninde provokasyon

Hemen her yıl karşımıza bu tür olaylar çıkıyor, provokasyon yapılıyor, ardından 28 Şubat'ın devamı gibi hareket eden medya üzerinden propaganda çalışması yapılıyor.

Şöyle ki, çarşafıyla 'dindar' görünümlü bir kişi mutlaka Atatürk'e küfreder, hakarette bulunur ya da aşağılar. Sloganların ardından olay gazete ve televizyon bültenlerine düşer. Sonra da "İşte dindarlar, sağcılar Atatürk düşmanı" algısı için çalışmalara başlanır. En sonda da muhafazakâr olarak nitelenen iktidar taşlanmaya başlanır.

Biz bu denli kötü propaganda sistemlerini 28 Şubat döneminden hatırlıyoruz.

ATATÜRK'E HAKARET ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Edirne’de törenler sırasında Atatürk aleyhinde slogan atan E.Ş. isimli kadın (21), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne'de 10 Kasım töreninde provokasyon

EDİRNE'DE TÖREN YAPILDI

Edirne’deki törenler saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Edirne'de 10 Kasım töreninde provokasyon VİDEO

"ALLAH'IN KANUNLARI VAR" DİYE BAĞIRDI

Protokolün anıta çelenk bırakmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde protokol ve vatandaşlar Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu sırada iddiaya göre tören alanından yanından geçen E.Ş. isimli kadın, "Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi." diye bağırmaya başladı.

Edirne'de 10 Kasım töreninde provokasyon

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan E.Ş., daha sonra ’Atatürk’e hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Saygı duruşuna araçlardaki sürücüler ve yaya olarak caddeden geçenler de katıldı. Saygı duruşu ile birlikte anıtta bulunan tüm bayraklar yarıya indirildi. Belediye hoparlöründen kente Atatürk’ün kendi sesinden konuşmaları dinletildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

275
Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

48
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazında Türkçe ezan

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazında Türkçe ezan

210
Başkan Erdoğan : 7 şehidimiz var

Başkan Erdoğan : 7 şehidimiz var

50
Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görevi kabul etmem

Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görevi kabul etmem

519
46 Anıtkabir daha vardı

46 Anıtkabir daha vardı

28
BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM