Hemen her yıl karşımıza bu tür olaylar çıkıyor, provokasyon yapılıyor, ardından 28 Şubat'ın devamı gibi hareket eden medya üzerinden propaganda çalışması yapılıyor.

Şöyle ki, çarşafıyla 'dindar' görünümlü bir kişi mutlaka Atatürk'e küfreder, hakarette bulunur ya da aşağılar. Sloganların ardından olay gazete ve televizyon bültenlerine düşer. Sonra da "İşte dindarlar, sağcılar Atatürk düşmanı" algısı için çalışmalara başlanır. En sonda da muhafazakâr olarak nitelenen iktidar taşlanmaya başlanır.

Biz bu denli kötü propaganda sistemlerini 28 Şubat döneminden hatırlıyoruz.

ATATÜRK'E HAKARET ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Edirne’de törenler sırasında Atatürk aleyhinde slogan atan E.Ş. isimli kadın (21), polis ekiplerince gözaltına alındı.

EDİRNE'DE TÖREN YAPILDI

Edirne’deki törenler saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Edirne'de 10 Kasım töreninde provokasyon VİDEO

"ALLAH'IN KANUNLARI VAR" DİYE BAĞIRDI

Protokolün anıta çelenk bırakmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde protokol ve vatandaşlar Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu sırada iddiaya göre tören alanından yanından geçen E.Ş. isimli kadın, "Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi." diye bağırmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan E.Ş., daha sonra ’Atatürk’e hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Saygı duruşuna araçlardaki sürücüler ve yaya olarak caddeden geçenler de katıldı. Saygı duruşu ile birlikte anıtta bulunan tüm bayraklar yarıya indirildi. Belediye hoparlöründen kente Atatürk’ün kendi sesinden konuşmaları dinletildi.