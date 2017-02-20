Edirne’de 153 litre asit anhidrit bulundu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'a getirilen asit anhidritin, Meriç Nehri üzerinden botlarla yasa dışı olarak Türkiye'ye sokulduktan sonra İstanbul'a götürülmek istendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 330 BİN LİRA

Jandarma, ilçeye bağlı Yenikarpuzlu Beldesi’nde plakası belirlenen otomobili durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında bidonlar içerisinde piyasa değeri 330 bin lira olan ve eroin hammaddesi olarak kullanılan 153 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.E. ile A.U. gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki soruşturmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.