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Edirne'de 22 asker hakim karşısında

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu askerlerin yargılanmasına başlandı.

12.06.2017 - 11:42
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Tutuklu askerler Silivri Cezaevinden yoğun güvenlik altında Edirne Adliyesine götürüldü.

8'İ TUTUKLU 22 ASKERE MÜEBBET İSTEMİ

Darbe girişimine ilişkin, 8'i tutuklu 22 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal tarafından hazırlanan ve Edirne 1 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Yasama Organını Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Duruşma salonuna alınan eski askerler yargılanmaya başlandı.

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