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Çorabın içinden binlerce sülük çıktı

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir otomobile yapılan aramada tül çorap içerisine gizlenmiş 26 bin 733 tıbbi sülük ele geçirdi.

03.04.2017 - 17:10
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda bir otomobil, risk analizi kapsamında gümrük kontrolüne tabi tutuldu. Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü personelince yapılan aramada, aracın bagajındaki stepne boşluğuna gizlenmiş iki adet valiz olduğu görüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Valizlerin açılması üzerine tül çoraplar içerisine gizlenmiş toplam 26 bin 733 tıbbi sülük tespit edildi. Söz konusu otomobile el konulurken, sülükler Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli sürücü ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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