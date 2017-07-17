Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişinin kaldığı tespit edilen Süloğlu İlçesi'ne bağlı Domurcalı Köyü'ndeki eve operasyon düzenlendi.

3 FET'CÜ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile doktorluktan ihraç edilen A.K., memurluktan ihraç edilen ve Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama emri bulunan Ş.Ş. ile Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 'Örgütsel doküman bulundurma ve imhaya kalkışmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan B.Ş.Ö. adlı kadın yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 2 araç ve evde yapılan aramada 1 dizüstü bilgisayar, 1 flaş bellek, 1 harici hard disk, 4 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ve 3 pasaport ele geçirildi. 3 şüphelinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçış hazırlığında olduğu iddia edildi. Soruşturma sürüyor.