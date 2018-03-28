1 Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük Gazeteci Şirin Payzın, Boğaziçili öğrencilerin Afrin şehitleri için lokum dağıtılmasına tepkisini 'özgürlük' olarak değerlendirdi.

2 Edirne'de 4. sınıf emniyet müdürüne gözaltı 4. sınıf emniyet müdürü, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

3 Konya'da bomba alarmı Bir bankta unutulan şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirerek paniğe neden oldu.

4 Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı Zonguldak'ta sanal para birimi Bitcoin'in ticareti yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.

5 Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim tırmanıyor Ani kararla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret eden AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

6 Masa tenisinde Danimarka'yı yenen Türkiye grup lideri Türkiye, 2019 Kadınlar Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri B2 Grubu ikinci maçında deplasmanda Danimarka'yı 3-0 yendi.