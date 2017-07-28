taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.821
USD
3,5344
EURO
4,1447
ALTIN
143,60
PETR
51,8100

Edirne'de 42 kaçak ve 1 organizatör yakalandı

Edirne'de yaşadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 kaçak ve 1 organizatör gözaltına alındı.

28.07.2017 - 16:09
  1. Haberler
  2. İç Haber

Edirne’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasadışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 42 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunköprü ve İpsala İlçesi'ndeki yol kontrollerinde, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Pakistan, Filistin, Bangladeş ve Hindistan uyruklu 42 kaçağı yakaladı.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Ayrıca organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.U. tutuklandı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Hatay'da tonlarca uyuşturucu yakıldı
Hatay'da güvenlik güçlerince farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi.
Susuz kalan güvercine eliyle su içirdi
Elazığ'da aşırı sıcak ve susuzluk yüzünden halsiz düşen güvercini farkeden iki genç elleriyle güvercine su içirdi.
Samsun'daki iki gencin sır gibi ölümü
Otomobilde alkol aldıktan sonra uyuyakalan gençlerden ikisi hayatını kaybetti.
Kapıkule'de gurbetçi geçişi
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarından Türkiye'ye girişleri devam ederken, tatili bitenlerin de çıkışları sürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

152
Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

338
Nevşin Mengü Yeliz Yeşilmen'in namaz pozunu eleştirdi

Nevşin Mengü Yeliz Yeşilmen'in namaz pozunu eleştirdi

399
Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE

Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE

22
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

938
Jeff Bezos unvanını çabuk kaptırdı

Jeff Bezos unvanını çabuk kaptırdı

27
Fatih Terim Parkı, Metin Oktay Parkı oluyor

Fatih Terim Parkı, Metin Oktay Parkı oluyor

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM