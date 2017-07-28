Edirne'de 42 kaçak ve 1 organizatör yakalandı

Edirne’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasadışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 42 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunköprü ve İpsala İlçesi'ndeki yol kontrollerinde, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Pakistan, Filistin, Bangladeş ve Hindistan uyruklu 42 kaçağı yakaladı.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Ayrıca organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.U. tutuklandı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.