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Edirne'de 5 kişi FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen polis ve öğretmenlerin arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

26.01.2017 - 12:36
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Edirne'de 5 kişi FETÖ'den tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde haberleşmeyi sağladığı öne sürülen cep telefonu uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen komiserler M.M. ve D.Ö., polis memuru M.Ş. ile kapatılan FETÖ okulunda öğretmenlik yaptığı belirlenen F.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli 'örgüt üyeliği' suçundan tutuklandı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Önceki gün adliyeye sevk edilerek denetimli serbestlik şartıyla salıverilen ve soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü M.K. ise savcılık itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 'ByLock' kullandığı öne sürülen emniyet müdürü M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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