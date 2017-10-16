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Edirne'de 500 yıllık camiye takılan klimalar söküldü

Keşan'da 506 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne takılan 2 klima ünitesi tarihe dokuya verdiği zarar nedeniyle söküldü.

16.10.2017 - 17:20
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Edirne Keşan'da 1511 yılında inşa edilen Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne takılan 2 klima ünitesi bazı kişilerin tepkisine neden oldu.

İNCELEME YAPILDI

Klima ünitelerinin, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olduğu yönündeki şikayetler üzerine camide Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Müdürlüğü yetkililerince inceleme yapıldı.

Edirne'de 500 yıllık camiye takılan klimalar söküldü

Edirne'de 500 yıllık camiye takılan klimalar söküldü

KLİMALAR SÖKÜLDÜ

Yapılan incelemede klima ünitelerinin caminin tarihi dokusuna zarar verdiği belirtilerek, konuyla ilgili Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne klima ünitelerinin yerinden kaldırılmasıyla ilgili yazı gönderildi. Yazının Keşan İlçe Müftülüğü'ne tebliğ edilmesi üzerine tarihi camideki 2 klima yerlerinden söküldü.

Edirne'de 500 yıllık camiye takılan klimalar söküldü

Edirne'de 500 yıllık camiye takılan klimalar söküldü

Edirne'de 500 yıllık camiye takılan klimalar söküldü

Edirne'de 500 yıllık camiye takılan klimalar söküldü

Edirne'de 500 yıllık camiye takılan klimalar söküldü

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