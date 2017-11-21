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Edirne'de 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Sınırı yasa dışı yollardan geçmeye hazırlanan şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan üç Bulgaristan vatandaşı tutuklandı.

21.11.2017 - 10:30
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Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenikadın mevkisinde şüphelenilen bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan kontrolde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye hazırlanan FETÖ şüphelileri, H.T, H.T, O.Ş, Y.Ş, S.S ve A.S yakalandı.

Zanlılar gözaltına alındı, yanlarındaki 5 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

Yapılan kontrollerde, H.T ile Y.Ş'nin arama kaydının olduğu belirlendi.

ÜÇ BULGAR TUTUKLANDI

Bu arada, FETÖ şüphelilerine yurt dışına çıkma konusunda yardım ettiği iddiasıyla Bulgaristan uyruklu N.M.K, G.Y.M ve S.H.V gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde, FETÖ şüphelilerinden aldıkları tahmin edilen bir miktar euro bulundu. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Edirne Adliyesi'nde, mahkemece tutuklandı.

Edirne'de 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

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