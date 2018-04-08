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Edirne'de 60 kilo skunk ele geçirildi

Uzunköprü ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 08.04.2018 - 13:41..
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yasa dışı yollara sınırdan geçirilen uyuşturucunun taşındığı otomobil, Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durduruldu.

Edirne'de 60 kilo skunk ele geçirildi

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobilde yapılan aramada, paketler halinde 60 kilo 'skunk' ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ç., Z.T., A.A., T.B. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Edirne'de 60 kilo skunk ele geçirildi

Edirne'de 60 kilo skunk ele geçirildi



Edirne'de 60 kilo skunk ele geçirildi



Edirne'de 60 kilo skunk ele geçirildi

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