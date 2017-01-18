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Edirne’de 650 litre asit anhidrit ele geçirildi

Keşan'da yapılan aramada, eroin imalatında kullanılan 650 litre asit anhidrit ele geçildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı..

18.01.2017 - 15:46
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almanya'dan Yunanistan'a getirilen asit anhidritin, Meriç Nehri üzerinden botlarla yasadışı olarak Türkiye'ye sokulduktan sonra İstanbul'a götürülmek istendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, diğer araçlara öncülük yaptığı belirlenen 44 yaşındaki Reşat A. yönetimindeki 34 HF 4357 plakalı aracı, Keşan- Enez karayolu üzerindeki Kılıçköy yakınlarında durdurdu. Jandarma, Reşat A.'nın öncülük yaptığı diğer araçlara bilgi vermemesi için cep telefonuna el koydu.

1 MİLYON 350 BİN LİRA DEĞERİNDE ASİT ANHİDRİT ELE GEÇİRİLDİ

Araç durdurulduktan sonra 1 kilometre aralıklarla seyir halinde olan 52 yaşındaki Hüseyin Ç. yönetimindeki 22 BA 250 ile 57 yaşındaki Kamil Mehmet E. yönetimindeki 22 AB 266 plakalı araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 30 litrelik 21 plastik bidon içerisinde, değeri 1 milyon 350 bin lira olan 650 litre asit anhidrit ele geçirildi.Edirne’de 650 litre asit anhidrit ele geçirildi

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Reşat A., Hüseyin Ç. ve Kamil Mehmet E., jandarmadaki soruşturmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

Edirne’de 650 litre asit anhidrit ele geçirildi


Edirne’de 650 litre asit anhidrit ele geçirildi

Edirne’de 650 litre asit anhidrit ele geçirildi

Edirne’de 650 litre asit anhidrit ele geçirildi

Edirne’de 650 litre asit anhidrit ele geçirildi

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