Edirne’de 97 kaçak yakalandı

1 Sabri'nin Tudor'u çalımladığı anlar - İZLE Sabri Sarıoğlu, 2003 yılında oynanan Galatasaray-Juventus maçında şimdiki teknik direktörü Tudor'a karşı forma giymişti.

2 Bengü'nün 14 Şubat paylaşımı Bengü, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla güldürdü.

3 Çanakkale'deki deprem bölgesine konteyner okul Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde depremin ardından hayat normale dönüyor.

4 Çocuğunu okula göndermeyen veliye para cezası 60 gün devamsızlığı bulunan bir erkek öğrencinin velisine, kaymakamlık tarafından bin 200 lira idari ceza uygulandı.

5 Erdoğan'ın dik duruşu Avrupa'yı rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum sürecindeki kararlığı, Avrupa basınında geniş yer buluyor.

6 Simidin 5 liraya satılmasına isyan etti Havalimanında simidin 5 liradan satılmasına isyan eden Karadenizli adam "Böyle rezalet olur mu?" diyerek simit almaktan vazgeçti.