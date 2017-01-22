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Edirne'de arazi anlaşmazlığı iki kardeşi düşman etti

Keşan ilçesine bağlı Akhoca Köyü'nde 43 yaşındaki Mehmet Serttaş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi İsmet Serttaş'ı boğazından bıçakladı.

22.01.2017 - 16:00
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İlçeye bağlı Akhoca Köyü'nde meydana gelen olayda Mehmet Serttaş, toplulaştırma sonrası arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi İsmet Serttaş'ın evine gitti.

AĞABEYİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

İsmet Serttaş'a ahırdaki kuzulara su verdiği sırada yaklaşan Mehmet Serttaş, ağabeyini boğazından bıçaklayarak yaraladı. Mehmet Serttaş, olayın ardından köy kahvesine giderek durumu anlattı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İsmet Serttaş, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Serttaş, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Mehmet Serttaş ise jandarma ekipleri tarafından köy kahvesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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