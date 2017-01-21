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Edirne'de aşırı hız yapan araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Keşan ilçesinde arıza yaparak yol kenarına çeken TIR'ın altına giren araçta 1 kişi sıkışarak can verdi

21.01.2017 - 04:30
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gelibolu’dan Keşan İstikametine seyreden Uğur Yiğitalp (61) yönetimindeki 42 EBE 72 Çekici, 42 EBN 68 Dorse plakalı TIR’ın iddiaya göre Korudağ Rampası’nı çıktıktan sonra Çanakkale İl Sınırı Tabelası yakınlarında frenleri kilitlendi. Sürücü TIR’ı sol şeride çekerek uyarıcı işaretlerini koyup 155’i arayarak yardım istedi. Bu sırada yol kenarına konulan uyarıcı levhayı fark etmeyen ve süratli bir şekilde gelen Bayram Çiçek (45) yönetimindeki 17 RU 322 plakalı otomobil ise, yol kenarında park halinde olan TIR’ın dorsesine şiddetli bir şekilde çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü Bayram Çiçek ve yanında yolcu olarak bulunan kızı Hazal Çiçek sıkıştı.

BABA AĞIR YARALI, KIZI ÖLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu sürücü Bayram Çiçek ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa götürülen Çiçek, tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın dorsesinin altına giren araçta yolcu olarak bulunan Bayram Çiçek’in kızı Hazal Çiçek (17) ise olay yerinde feci şekilde can verdi. Sıkıştığı yerden aracın çekilmesiyle çıkarılan Hazal Çiçek, yapılan incelemelerin ardından Keşan Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Edirne'de aşırı hız yapan araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü

ARACIN İBRESİ 120'DE

TIR Sürücüsü Uğur Yiğitalp, kaza anı ile ilgili yaptığı açıklamada; “Benim araç arıza yaptı. Şeritte durdum. Dubalarımı koydum. Ekibi aradım ve aracımın arıza yaptığını söyledim. Ama taksici Dubaları geç fark etti. Daha sonra da TIR’ın altına girdi” dedi. Öte yandan süratli olduğu öğrenilen aracın ibresinin ise 120 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.

Hurdaya dönen araç, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından otoparka çekilirken, TIR sürücüsü Yiğitalp ise Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ağır yaralanan Bayram Çiçek’in Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edirne'de aşırı hız yapan araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Edirne'de aşırı hız yapan araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Edirne'de aşırı hız yapan araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Edirne'de aşırı hız yapan araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Edirne'de aşırı hız yapan araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Edirne'de aşırı hız yapan araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Edirne'de aşırı hız yapan araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Edirne'de aşırı hız yapan araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Edirne'de aşırı hız yapan araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü

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