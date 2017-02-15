Edirne'de Atatürk heykelinin kolu koptu

Edirne'de Meriç Belediyesi önünde bulunan Atatürk heykelinin henüz belirlenemeyen nedenle elinde kitap bulunan sol kolu koptu. Kopan kol belediye tarafından alındı.

SALDIRI MI YIPRANMA MI

Heykelin kolunun saldırı sonucu mu yoksa yıpranma nedeniyle mi düştüğünün belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

İLÇEDE GÜNÜN KONUSU

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, ilçeye gidip konuyla ilgili araştırmada bulundu. Pekcanlı, "Meriç ilçemizde Atatürk heykelinin bir kolunun kopması ilçede günün konusu oldu. Bizde konuyla ilgili Meriç ilçemize gidip heykeli inceledik. Yetkililerin incelemesinin devam ettiğini öğrendim. Art niyetli bir durum olmadığı tahmin ediliyor, biz çok ön yargılı değiliz.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Bizim yetkililerden beklentimiz heykelin en kısa zamanda eski haline dönüştürülmesi. Olayın takipçisi olacağız" dedi.











