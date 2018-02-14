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Edirne'de aynı aileden 4 kişi yankesicilikten tutuklandı

Keşan ilçesinde 12 yankesicilik olayına karıştıkları belirlenen aynı aileden 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 14.02.2018 - 09:48..
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Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde cumartesi günleri kurulan halk pazarında, son 3 ayda 12 yankesicilik olayına karıştıklarını belirlediği Kemal İslam (29), eşi Gül (22) ile kız kardeşleri Sevda (23) ve Tülay İslam'ı (27) takibe aldı.

TAKİP SONUÇ VERDİ

Polis, 4 şüphelinin Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden yapılan sorguda 59 YJ 415 plakalı araçla cumartesi günleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Keşan'a geldikleri ve akşam saatlerinde döndüklerini belirledi.

Ekipler, geçen cumartesi günü, pazar yerinde yankesicilik yaptıktan sonra Çorlu'ya dönmek üzere yola çıkan 4 şüphelinin bulunduğu aracı Keşan- İstanbul karayolunun 1'inci kilometresinde durdurdu.

Araçta bulunan Kemal, eşi Gül ile kız kardeşleri Sevda ve Tülay İslam gözaltına alındı.

Edirne'de aynı aileden 4 kişi yankesicilikten tutuklandı

HEPSİ TUTUKLANDI

Araçta yapılan aramada ise yankesicilikten elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası, telefon ve para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Keşan Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Edirne'de aynı aileden 4 kişi yankesicilikten tutuklandı

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