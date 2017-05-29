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Edirne'de bir çift nikaha bisikletle gitti

Edirne'de bisiklet tutkunu gelinin isteği üzerine Zahide ve İsmail çifti ile arkadaşları, nikah salonuna bisiklet konvoyuyla geldi.

29.05.2017 - 18:43
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Trakya Üniversitesi mezunu ve daha önce bisikletle Çin'e tura giden hostes Zahide Öz ve öğretmen İsmail Karakaya İstanbul'da tanışarak evlenmeye karar verdi.

Edirne'de bir çift nikaha bisikletle gitti

EŞİNİ İKNA ETTİ

Bisiklet sporuna Edirne'de başlayan Zahide Öz, müstakbel eşini ikna ederek nikahı Edirne'de yapmaya ve nikah salonuna bisikletle gitmeye ikna etti.

Edirne'de bir çift nikaha bisikletle gitti

5 KİLOMETRE BİSİKLET SÜRDÜLER

Gelinin bisikletçi arkadaşlarının oluşturduğu bisiklet konvoyuyla yaklaşık 5 kilometre yol kat eden çift, Edirne Belediyesi nikah salonuna geldi. Burada nikah şekeri olarak çam fidanı dağıtan çift, arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Edirne'de bir çift nikaha bisikletle gitti

Edirne'de bir çift nikaha bisikletle gitti

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