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Edirne'de bir çocuk elini yürüyen merdivene kaptırdı

Keşan'da sağ elini bir mağazanın yürüyen merdivenine kaptıran 5 yaşındaki Mete Özcan yaralandı.

02.06.2017 - 14:58
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Saat 13.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi İstek Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezindeki giyim mağazasında meydana gelen olayda, Kevser ve Halit Özcan çifti, çocukları Mete Özcan ile alışveriş yapmak üzere giyim mağazasına geldi.

ELİNİ YÜRÜYEN MERDİVENE KAPTIRDI

Küçük Mete, ailesiyle birlikte üst kata çıkmak için yürüyen merdivene bindiği sırada sağ elini kolçak kısmına kaptırdı. Eli sıkışan çocuğu kurtarmak için Keşan Belediyesi kaza kırım ve sağlık ekibi çağrıldı.

Edirne'de bir çocuk elini yürüyen merdivene kaptırdı

20 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA ELİ KURTARILDI

Minik Mete’nin eli, ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Mete Özcan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından babasının kucağında ambulansla alınarak, tedavi için Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  Mete’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildiridi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Edirne'de bir çocuk elini yürüyen merdivene kaptırdı

Edirne'de bir çocuk elini yürüyen merdivene kaptırdı

Edirne'de bir çocuk elini yürüyen merdivene kaptırdı

Edirne'de bir çocuk elini yürüyen merdivene kaptırdı

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