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Edirne'de Bocuk Gecesi

Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde eski bir Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi' kutlandı.

AA | 07.01.2018 - 03:53..
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Orta Çağ’dan kalma bir gelenek olduğu bilinen Bocuk kutlaması için çevre illerden ilçelerden yüzlerce kişi akşam saatlerinde Çamlıca köyüne geldi.

Köy meydanındaki taş binada faaliyetini sürdüren Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği’ni bahçesinde toplananlar çeşitli maskeler taktı, dernek üyelerinin yardımıyla yüzlerini boyadı, beyaz çarşaf giydi.

Edirne'de Bocuk Gecesi

BOCUK GECESİ NEDİR?

Bu gecede bocuk karısı veya bocuk cadısının gezdiğine, ahırlara girip yeni doğum yapmış inekleri emdiğine inanılır. Bocuk cadısı tarafından emilen inek bir daha süt vermez.

İnanışa göre, 'Bocuk' verilen varlık, kabak pişen eve gelmez ve kötülük yapamaz. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır.

Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıtığı, ceviz gibi yiyecekler yenir.

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