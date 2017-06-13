Edirne'de ByLock kullanıcısı kefaletle serbest kaldı

İzmir nüfusuna kayıtlı 52 yaşındaki Nihat Ayan, geçen 19 Mayıs günü Bulgaristan'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gitti.

Pasaport işlemleri sırasında, pasaportunda 'zayi' kaydı bulunan Nihat Ayan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

26 TELEFONDAN BYLOCK ÇIKTI

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Ayan'ın üzerine kayıtlı kendi hattı dahil 26 cep telefonu numarasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli cep telefonu uygulaması 'ByLock' kullanıldığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayan, 'ByLock' kullanmadığını öne sürdü.

ŞİRKET ADINA KAYITLI HATLAR DEDİ

Finans müdürü olarak çalıştığı dönemde şirkete alınan hatların kendi üzerine kaydedildiğini savunan Ayan, "Ben 2014 yılına kadar 10 yıl Manisa'da bir maden şirketinde finans müdürü olarak çalıştım, daha sonra emekli oldum. Şirket adına alınan GSM hatlarının bazılarında imzam bulundu. Benim imzam hatları teslim alındığına dairdi. Aldığım hatları insan kaynakları müdürü Yusuf Y.'ye teslim ederdim. O da şirket çalışanlarına cihazlarla beraber teslim ederdi. Şirket adına kayıtlı olan hatların bir kısmı benim TC kimlik numaram ile kaydedilmiş." dedi.

20 BİN LİRA VERİP SERBEST KALDI

Edirne 1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Nihat Ayan'ı silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, 'ByLock' tespit raporunu da göz önüne alarak adli kontrol şartı ve 20 bin lira kefaletle serbest bırakırken, yurt dışına çıkış yasağı vermedi.