taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.948
USD
4,0399
EURO
4,9597
ALTIN
173,22
PETR
68,4900

Edirne'de çarptığı elektrik direği aracın üstüne devrildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde çarptığı elektrik direğinin üzerine devrildiği otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

DHA | 06.04.2018 - 02:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

20 yaşındaki Halil Can Çayır'ın kullandığı otomobil, Atatürk Bulvarı yönüne giderken Keşan Bakımevi önüne geldiği sırada virajı alamayarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Edirne'de çarptığı elektrik direği aracın üstüne devrildi


YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Elektrik direği otomobilin üzerine devrilirken, sürücü Çayır ile otomobilde bulunan arkadaşları Umut Can Köksalan (22) ve İlknur Kılıç (20) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Edirne'de çarptığı elektrik direği aracın üstüne devrildi VİDEO


Edirne'de çarptığı elektrik direği aracın üstüne devrildi


AKIM GEÇMEYEN DİREK KESİLDİ

Elektrik direğinin bir süre önce devre dışı bırakıldığı ve akım geçmediği bildirildi. Yol trafiğe kapanırken, devrilen direk Keşan Belediyesi ve TREDAŞ ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kesilerek, aracın üzerinden kaldırıldı.

Kaza yapan araç ise çekiciyle otoparka götürüldü. Polisin olayla başlattığı soruşturma sürüyor.

Edirne'de çarptığı elektrik direği aracın üstüne devrildi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yangında farklı hastaneye sevk edilen anne bebeğine kavuştu
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ile sevk edilen anne ve minik bebek buluşturuldu.
Kayseri'de baba-oğul av tüfeğiyle öldürüldü
Sarıoğlan'da 47 yaşındaki Bülent Aslan ve 12 yaşındaki oğlu Yusuf Can Aslan, av tüfeğiyle öldürüldü.
Su kanalına uçan araçtan sağ kurtuldu
Kahramanmaraş'ta otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü su kanalına uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Hakan Taş sağ kurtuldu.
Yanlışlıkla hem kendisini hem de annesini vurdu
Malatya'da yaşayan 35 yaşındaki Mustafa E. yanlışlıkla kendisini yaraladı. Daha sonra silahı yere atan Mustafa E., annesini de yaraladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
UEFA'da gecenin sonuçları

UEFA'da gecenin sonuçları

8
ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

34
Yanlışlıkla hem kendisini hem de annesini vurdu

Yanlışlıkla hem kendisini hem de annesini vurdu

7
Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

5
Enes Ünal ayın oyuncusu seçildi

Enes Ünal ayın oyuncusu seçildi

1
Kayalıklara çarpan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı

Kayalıklara çarpan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı

3
Su kanalına uçan araçtan sağ kurtuldu

Su kanalına uçan araçtan sağ kurtuldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM