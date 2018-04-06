20 yaşındaki Halil Can Çayır'ın kullandığı otomobil, Atatürk Bulvarı yönüne giderken Keşan Bakımevi önüne geldiği sırada virajı alamayarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Elektrik direği otomobilin üzerine devrilirken, sürücü Çayır ile otomobilde bulunan arkadaşları Umut Can Köksalan (22) ve İlknur Kılıç (20) yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Edirne'de çarptığı elektrik direği aracın üstüne devrildi VİDEO
AKIM GEÇMEYEN DİREK KESİLDİ
Elektrik direğinin bir süre önce devre dışı bırakıldığı ve akım geçmediği bildirildi. Yol trafiğe kapanırken, devrilen direk Keşan Belediyesi ve TREDAŞ ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kesilerek, aracın üzerinden kaldırıldı.
Kaza yapan araç ise çekiciyle otoparka götürüldü. Polisin olayla başlattığı soruşturma sürüyor.