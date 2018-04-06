1 Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı Darbe ile başa geldikten sonra yaptığı seçimde yüzde 97 oy alarak Cumhurbaşkanı olan Sisi'nin Mısır'ı, Türkiye'yi hedef aldı. Mısır'da Türk dizileri yasaklandı.

2 Yangında farklı hastaneye sevk edilen anne bebeğine kavuştu Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ile sevk edilen anne ve minik bebek buluşturuldu.

3 Başbakan Yıldırım Moğalistan'da Moğolistan Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bu ülkeye giden Başbakan Binali Yıldırım, başkent Ulanbator'a indi.

4 ABD Meksika sınırına 4 bine yakın asker gönderecek Meksika sınırına asker konuşlandırmaya karar veren ABD Başkanı Trump, sayıyı da açıkladı. Tahmini olarak konuşan Trump, 2 bin ila 4 bin arasında olacağını söyledi.

5 Edirne'de çarptığı elektrik direği aracın üstüne devrildi Edirne'nin Keşan ilçesinde çarptığı elektrik direğinin üzerine devrildiği otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

6 Kayseri'de baba-oğul av tüfeğiyle öldürüldü Sarıoğlan'da 47 yaşındaki Bülent Aslan ve 12 yaşındaki oğlu Yusuf Can Aslan, av tüfeğiyle öldürüldü.