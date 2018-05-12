Edirne'de ciğer festivalinde rekor denemesi

Festival kapsamında, Edirne, Bursa, İstanbul, İzmir Seferihisar, Ukrayna Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'dan bando ekipleri Meriç Köprüsü'nden geçerek, Guinness rekoru için hazırlanan Karaağaç Mahallesi'nde Lozan Caddesi'ndeki alana geldi.

GUİNESS YETKİLİLERİ ÖLÇÜM YAPTI

Guinness Türkiye yetkilileri tavanın büyüklüğünü metre ile ölçtü ve kamera ile kaydetti. 7 metre 4 santimetre uzunluğunda, 80 santimetre derinliğinde, 2 tonluk tava vinçle, 12 ton odun 3 ton kömürün yanmasından elde edilen ateşin üzerine konuldu.

Ciğerci ustalarının "ustaların ustası" sıfatıyla ahçı kepi taktığı ve ciğerci önlüğü giydirdiği Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve ciğer ustaları tenekelerce yağ döktüğü tavanın sıcaklığı 180 dereceye ulaştığında ciğerleri pişirdi. Bu sırada Guinness yetkilileri de tavanın konulduğu platformda hazır bulundu.

VEJETARYAN ÜYE TADINA BAKMADI

Ciğerler tava ciğer ustaları tarafından pişirildikten sonra Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural ve Guinness yetkililerine ikram edildi. Kural vejetaryen olduğu gerekçesiyle ciğerin tadına bakamadı.

"FESTİVAL ULUSLARARASI BOYUT KAZANDI"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ulusal bando ve ciğer festivalinin Guinness rekoru denemesiyle uluslararası boyut kazandığını söyledi. Edirne'nin festivaller kenti olduğunu ve çok sayıda ziyaretçi aldığını belirten Gürkan, "Guinness denememiz için bize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Her şey Edirne için. Tava ciğer ustalarımız da dev tavanın hazırlanmasında çalışanlar da çok emek harcadılar. Edirnemizin tava ciğerini dev tavamızda pişirdik, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Dev tavada 600 kilogram ciğer pişirileceğini aktaran Gürkan, Guinness Rekorlar Kitabına kaydolduktan sonra dev tavanın turizm destinasyonu için sergileneceğini kaydetti.

HAYIR KURUMLARINA DAĞITILACAK

Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural da dev tavanın başarıyla amacına ulaştığını belirtti. Tavanın rekorlar kitabına alınma çalışmaları için Edirne'de on günlük çalışma yapacaklarını aktaran Kural, pişirilen ciğerin hayır kurumlarına dağıtılacağını kaydetti.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de Edirne'nin yeni bir turizm destinasyonu kazandığını belirterek, dev tava denemesinin hayırlı olmasını diledi. Daha sonra dev tavada pişirilen ciğer vatandaşlara ikram edildi. Bazı ikram stantlarında dağıtım sırasında yoğunluk yaşandı.