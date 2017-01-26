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Edirne’de çocuk parklarını yaktılar

Edirne’de 2 çocuk parkındaki oyun aletleri ve banklar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

26.01.2017 - 14:42
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EDİRNE

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Şükrüpaşa Mahallesi Ahmet Yesevi Cami Arkasında bulunan çocuk parkının ve Fatih Mahallesi’ndeki parkta oturma banklarının kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakıldığını bildirerek, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Gürkan, geçtiğimiz akşam çocuk parkında bulunan çöp konteynırında muhtemelen ısınmak amaçlı ateş yakan kişi veya kişilerin, çöp konteynırı dışında da ateş yakarak parkta bulunan masa ve oyun aletlerinin de yanmasına sebep olduğunu söyledi.

BUNU YAPANLARI ARAŞTIRIYORUZ

Aynı akşam Fatih Mahallesi’ndeki parkta da kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ahşap masa üzerinde ve çöp konteynırında da ateş yakarak parka zarar verildiğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Belediye ekiplerimiz çocuk parkına giderek zararları tespit ettiler. Çocuklarımızın tatilde olduğu bu günlerde oyun alanlarının yakılmış olması üzüntü verici. Edirne Belediyesi olarak, çocuklarımızın oyun alanlarını en kısa sürede yenileyeceğiz. Fakat hangi zihniyetle çocuk parkında bulunan oyun aletleri yakılır anlamak mümkün değil. Bunu yapanları araştırıyoruz. Hemşehrilerimin takdirine sunuyorum" dedi.

Gürkan, çevrede bu tür bir olayı gören vatandaşlardan belediyenin ALO 153 hattını ya da polisi arayarak bilgi vermelerini istedi.

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