Edirne'de darbeci komutanlara ömür boyu hapis cezası

1 Borsa, tarihin en yüksek kapanışını yaptı ABD ile vize krizinin aşılması piyasalara da yansıdı. Doların sert düşüşünün ardından Borsa İstanbul da 114 bin 480 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

2 Emniyet, sayılarla silahlanmanın azaldığını açıkladı Emniyet Genel Müdürlüğü çıkan haberlerin aksine 15 Temmuz 2016 sonrasında bireysel silahlanmanın azaldığını belirtti.

3 Doktor Geldi 3. sezona başlıyor Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın sunduğu sağlık programıyla sorularınıza 3. sezonda da yanıt bulabileceksiniz.

4 Tuzla'daki vidanjörlerde kimyasal madde bulundu Tuzla'da kötü kokuya neden olan ve büyük tepki çeken vidanjörlerin içinde kimyasal maddeye rastlandı.

5 Evinizi eskilerle yenileyin Siz de bu tarzı seviyorsanız eski eşyalarınızı yeniden değerlendirerek kullanabilirsiniz.

6 Ümraniye'deki pastanenin vitrininde fare cirit attı İstanbul Ümraniye'de bulunan bir pastanenin vitrininde gece saatlerinde dolaşan fare videosunun ardından pastane mühürlendi.