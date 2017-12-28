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Edirne'de darbeci komutanlara ömür boyu hapis cezası

7'si tutuklu, 22 askerin yargılandığı davada karar açıklandı.

DHA | 28.12.2017 - 17:33..
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Edirne'de darbeci komutanlara ömür boyu hapis cezası

Edirne'de 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 7'si tutuklu, 22 askerin yargılandığı davada karar açıklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Tuğgeneral Hidayet Arı, binbaşı Ekrem Tekinarslan ve eski kurmay yarbay Ramazan Altun'a 'anayasal düzen yıkmaya teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, 12 sanık bazılarına beraat, diğer sanıklara 1 yıldan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına hükmetti.

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