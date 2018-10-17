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Edirne'de dükkanlar turistler için gece de açık olacak

Son dönemde alışveriş amaçlı turizmin yoğunlaştığı Edirne'de, Yunan ve Bulgar turist hareketliliğinden daha fazla yararlanma hedefiyle mağazaların gece de açık olması için çalışma yürütülüyor.

AA | 17.10.2018 - 17:09..
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Edirne'de dükkanlar turistler için gece de açık olacak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'ye alışveriş amacıyla gelen Bulgar ve Yunan turistlerin kentte daha fazla kalmasını sağlamak amacıyla dükkanların geç saatlere kadar açık kalması için çalışma yaptıklarını belirtti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, odada düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yoğun şekilde gelen Yunan ve Bulgar turistlerin, hafta içinde de gelmeye başladığını söyledi.

BEYAZ GECELER FESTİVALİ YAPMAK İSTİYORUZ

Sınır ötesi alışveriş hareketliliğinin ekonomiye olumlu etkisi olduğunun altını çizen Zıpkınkurt, "Beyaz Geceler diye bir tabir var St. Petersburg'da, Rusya'da. Hava hep aydınlık ve gece olmuyor. Biz de 'Beyaz Geceler' diye bir alışveriş festivali yapmak istiyoruz, esnaflarımızın desteğiyle. Gece saat 01.00 veya 02.00'ye kadar dükkanları açık tutacağız. Saraçlar Caddesi ve Alipaşa Çarşısı'nda müzik ekibi veya burada bir defile yapabiliriz. Edirne'ye saat 03.00'e kadar alışveriş hareketliliğini yaşatacağız. Bunun geleneksel örnekleri var. İtalya ve Milano'da yapılıyor." diye konuştu.

Edirne'de dükkanlar turistler için gece de açık olacak

Edirne'de yaşayan herkesin turizme duyarlı davranışlarda bulunması gerektiğini vurgulayan Zıpkınkurt, esnafın da Yunanca ve Bulgarca öğrenmesinin önemli olduğuna işaret etti.

"TURİSTLERİ ÇOK HOŞ TUTMAMIZ LAZIM"

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk de Edirne'nin ticari anlamda en şanslı şehirlerden olduğunu belirterek, "Bu şansımız sınırda olmamızdır. Her ne kadar maliyetler artsa da döviz dolayısıyla bu yabancılar için bir fırsat haline geldi. Bu avantajla birlikte Türkiye'deki ürünler onlara çok ucuz geliyor. Bu da ciddi anlamda talep yaratıyor. Turistleri çok hoş tutmamız gerekiyor ve onlara konfor alanı yaratmamız gerekiyor." diye konuştu.

Edirne'de dükkanlar turistler için gece de açık olacak

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