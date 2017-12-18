Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk havayla birlikte batı kesimlerinde de kar yağışı bu geceden itibaren etkili olacak.

EDİRNE'DE BU GECE KAR VAR

Edirne'de cadde ve sokakları göle çeviren yağmur sularının, Tunca Nehri'nin geçtiği, Sarayiçi Er Meydanı'nda bulunan Fatih ve Kanuni köprüleri'nin olduğu bölümlerde nehir yatağından taştığı görüldü. Meteoroloji ise gece yarısından itibaren kentte kar yağışının yaşanacağı uyarasını yaptı.

METREKAREYE 56 KİLOGRAM YAĞIŞ

Edirne'de hafta sonu etkili olan yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte son 48 saatte metrekareye 56 kilogram yağış düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle bir çok ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Edirne'de etkili yağmurun ardından kar geliyor- VİDEO

AFAD EKİPLERİ TEDBİR ALDI

Edirne'de yağış nedeniyle, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nın bulunduğu alandan geçen Tunca Nehri'nin, Fatih ve Kanuni köprülerinin gözlerinin bulunduğu en üst noktaya kadar yükselen su nedeniyle nehir yatağından zaman zaman taştığı görüldü. Kentte 5 bin kişinin yaşadığı Karağaç Mahallesi'ni bağlayan Tunca Köprüsü'nde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre nehir debisi 20 metre küp/saniyeden yaklaşık 4 kat artarak, 88 metreküp/saniye yükseldi. AFAD ekipleri her ihtimale karşı tedbir alırken, yetkililer her hangi bir taşkının söz konusu olmadığını belirtti.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 4'E KADAR DÜŞECEK

Edirne Meteoroloji yetkilileri, yağmurun bu gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bırakacağını söyledi. Yetkililer, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın gece eksi 4 dereceye düşmesiyle kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceğini, kar kalınlığının ise yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulacağını söyledi.