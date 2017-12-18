taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Edirne'de etkili yağmurun ardından kar geliyor

Edirne'de hafta sonu etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde ekili araziler sular altında kalırken meteoroloji, gece yarısından itibaren kentte kar yağışının başlayacağı uyarasını yaptı.

DHA | 18.12.2017 - 20:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk havayla birlikte batı kesimlerinde de kar yağışı bu geceden itibaren etkili olacak.

EDİRNE'DE BU GECE KAR VAR

Edirne'de cadde ve sokakları göle çeviren yağmur sularının, Tunca Nehri'nin geçtiği, Sarayiçi Er Meydanı'nda bulunan Fatih ve Kanuni köprüleri'nin olduğu bölümlerde nehir yatağından taştığı görüldü. Meteoroloji ise gece yarısından itibaren kentte kar yağışının yaşanacağı uyarasını yaptı.

Edirne'de etkili yağmurun ardından kar geliyor

METREKAREYE 56 KİLOGRAM YAĞIŞ

Edirne'de hafta sonu etkili olan yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte son 48 saatte metrekareye 56 kilogram yağış düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle bir çok ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Edirne'de etkili yağmurun ardından kar geliyor- VİDEO

Edirne'de etkili yağmurun ardından kar geliyor

AFAD EKİPLERİ TEDBİR ALDI

Edirne'de yağış nedeniyle, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nın bulunduğu alandan geçen Tunca Nehri'nin, Fatih ve Kanuni köprülerinin gözlerinin bulunduğu en üst noktaya kadar yükselen su nedeniyle nehir yatağından zaman zaman taştığı görüldü. Kentte 5 bin kişinin yaşadığı Karağaç Mahallesi'ni bağlayan Tunca Köprüsü'nde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre nehir debisi 20 metre küp/saniyeden yaklaşık 4 kat artarak, 88 metreküp/saniye yükseldi. AFAD ekipleri her ihtimale karşı tedbir alırken, yetkililer her hangi bir taşkının söz konusu olmadığını belirtti.

Edirne'de etkili yağmurun ardından kar geliyor

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 4'E KADAR DÜŞECEK

Edirne Meteoroloji yetkilileri, yağmurun bu gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bırakacağını söyledi. Yetkililer, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın gece eksi 4 dereceye düşmesiyle kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceğini, kar kalınlığının ise yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulacağını söyledi.

Edirne'de etkili yağmurun ardından kar geliyor

İlginizi Çekebilir
İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu
Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta gerçekleşecek AK Parti Çorum İl Kongresine katılacağını açıkladı.
Türkiye birikimleriyle büyüyor
Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

421
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

212
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

66
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM