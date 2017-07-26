Edirne'de fazla köfte satmak isteyene ceza

Edirne'de kente gelen ziyaretçilerin memnuniyetini artırmak amacıyla kurulan öneri ve şikayetlerin aktarılabildiği WhatsApp hattına başvurular giderek artıyor. Hatta yapılan başvurulara anında çözüm üretiliyor. Hatta gelen başvuru ön incelemenin ardından muhatap kurumlarına iletiliyor. Kurumlar gelen öneri ve şikayetlere ivedilikle cevap veriyor.

BİR YERİNE İKİ PORSİYON KÖFTE SATANA CEZA

Son olarak, Edirne'de, "iki çorba ve bir köfte" siparişi veren müşterilerine "iki köfte" yemeleri konusunda ısrarcı olan işletme sahibine, şikayet üzerine 240 lira para cezası verildi.

Edirne Valisi Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşteri memnuniyeti için kurulan şikayet WhatsApp hattı uygulamasının Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

WhatsApp uygulaması ile Edirne'ye gelen misafirlerin şikayetlerini direkt alabildiklerini belirten Özdemir, "Bunu da takip edip, hem ilgililerle ilgili hem de şikayet eden kişilere bilgiyi ulaştırmak amacıyla WhatsApp ihbar hattı kurduk. Şu ana kadar 160 civarında ihbar geldi. Bunlar içerisinde tabii çok ilginç ihbarlarda var." diye konuştu.

Son günlerde vatandaşların Edirne'yi ziyaret etmesi dolayısıyla ciddi bir misafir akını oluştuğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti: "Bir ihbarda da Edirne'deki lokantamıza iki kişi geliyor ve bunlar iki çorba, bir de köfte istiyorlar. Lokantacı da diyor ki, 'İki çorba içtiyseniz, iki köfte yiyeceksiniz'. Bu kişiler de 'Biz iki kişi bir porsiyon köfte yiyeceğiz.' diyor. Tabii bunlar anlaşamıyorlar. Gelen misafirlerimiz WhatsApp ihbar hattına şikayet ediyor. Biz de gerçekten şikayeti inceliyoruz. Belediyeye gönderiyoruz. Belediye inceliyor daha sonra da tüketici hakem heyetine geliyor ve konu inceleniyor. Gerçekten böyle bir olayın olduğu doğrudur. Biz ilgili işletmemize ilgili cezayı verdik. Kişinin kendisine de bununla ilgili hem şikayetinden dolayı teşekkür ettik. Hem de bu kişilerin şikayetlerinin doğru olduğunu, işletmemize de ceza verdiğimizi kendilerine bildirdik. Biz bütün vatandaşlarımızın, misafirlerimizin şikayetlerini ciddiye alıyor, takip ediyoruz ve cezalandırıyoruz."





"VATANDAŞLARIN DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ"

Vatandaşların sadece şikayetlerini değil, kentle ilgili eksiklikleri, önerileri ve memnuniyetlerini de WhatsApp hattından iletebileceklerini ifade eden Özdemir, "Biz bütün bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Devlet olarak gelen misafirlerimizin hem huzurunu sağlıyor hem onların tekliflerini değerlendiriyor hem de isteklerini değerlendirmek istiyoruz. Bir de tabii teşekkürlerini de almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şikayetçi Naim Filiz de uygulamanın yararlı olduğunu söyledi.

Şikayetine kısa sürede dönüş yapıldığını dile getiren Filiz, "Ben uygulamadan memnunum. Sorunumuz çözüldü, bana da ulaştılar. Lokantaya ceza da kestiler." şeklinde konuştu.