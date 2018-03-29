Edirne'de geçen yıl açılan köprü taşkına rağmen çalışıyor

Edirne’de ve Bulgaristan’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Tunca ve Meriç Nehri'nin debisi normal seviyelerin üzerine çıktı. Nehirlerin debisinin artmasıyla Tarihi Tunca ve Meriç köprüsü ulaşıma kapanırken, Dr. Mehmet Müezzinoğlu köprüsü, Karaağaç’ta yaşayan vatandaşların gözdesi oldu.

"YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN DAHA ÖNEMLİ"

Başbakan Yıldırım, Dr. Mehmet Müezzinoğlu köprüsünün geçen seneki açılışında, "Bu köprü bana göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden daha önemli. Karaağaç sel gelir Meriç taşar, Edirne ile bağlantısı kesilir. Bu köprünün uzunluğu bin 943 metre. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden daha uzun. Bize, ‘buraya bu kadar masrafa gerek var mı?’ diyenler oldu. Tek bir insanımıza ulaşmak için biz bu işi yaparız. Eser siyaseti yapıyoruz. 15 yıldır ülkemizin her tarafını donattık, yollarla donattık. İstediği kadar Meriç taşsın fark etmez, bu yaptığımız eserle, Karaağaç insanımızın yolu her zaman açık olacak. Bu eserimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.