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Edirne’de İŞKUR önünde uzun kuyruk oluştu

Edirne'de İŞKUR tarafından bin 250 kişinin işe yerleştirileceğini duyanlar bina önünde uzun kuyruklar oluşurdu.

27.02.2017 - 16:36
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işkur

Edirne’de İŞKUR tarafından başlatılan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında toplam bin 250 kişinin işe alınacağını duyanlar, İŞKUR müdürlüğü önüne sabahın erken saatlerinden itibaren akın etti.

BAŞVURULAR 5 GÜN SÜRECEK

Noter huzurunda yapılacak olan kura ile merkez ve ilçe belediyelerinde, müftülüklerde, özel idarede, kamu hastanelerinde ve orman işletmesinde toplam bin 250 kişiye iş imkanı sağlanacak. Aile içerisinden birden fazla kişinin müracaat etmesinden ötürü ise her haneden sadece 1 kişi çalışabilecek ve müftülük TYP’lerinde yaş sınırı yok. Başvurular 5 gün boyunca sürecek.



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