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Edirne’de işyerine tombala baskını

Edirne'nin Tayakadın Köyü'ne düzenlenen operasyonda, 40 kişiye 9 bin lira para cezası verildi.

05.06.2017 - 15:54
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tayakadın Köyü’nde S.S.’nin evinin altındaki işyerinde yasadışı olarak para karşılığı tombala oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, yaptığı araştırma ve incelemede, kumar oynatılan yerin pencere camlarının dışarıdan gözükmemesi için gazete kağıdı ile kapatıldığı belirledi.

40 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, işyerine yaptıkları baskında 40 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı. İşyerinde yapılan aramada tombala makinesi, kumar masaları, tombala kartları ve 2 bin 245 lira para ele geçirildi.

Edirne’de işyerine tombala baskını

9 BİN LİRA CEZA

Ele geçen malzeme ve paralara el konuldu. 40 kişiye ‘5326 sayılı kabahatler kanunu’ gereğince ‘kumar oynamak’ suçundan 227’şer lira olmak üzere toplam 9 bin 80 lira para cezası uygulandı. İşyeri mühürlenirken, sahibi S.S. hakkında soruşturma başlatıldı.

Edirne’de işyerine tombala baskını

Edirne’de işyerine tombala baskını

Edirne’de işyerine tombala baskını

Edirne’de işyerine tombala baskını

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