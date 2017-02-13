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Edirne'de jandarma zanlıyı silecekten tespit etti

Edirne'de bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından kaçtığı iddia edilen sürücü, aracın kırılan sileceğinden belirlendi.

13.02.2017 - 16:22
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Edirne'nin Keşan ilçesinde hafta sonu yapılan ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, Keşan-Gelibolu karayolu Bahçeköy mevkisinde aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

SİLECEK VE CAM PARÇALARI TOPLANDI

Cesedin Osman Şinas'a (23) ait olduğunu tespit eden ekipler, olay yerinden kaçan araca ait kırılan silecek ve cam parçalarını topladı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yaptıkları incelemede aracın Mahmutköy köyünde yaşayan M.Y'ye ait olduğu belirledi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki ifadesinde, kazanın ardından panikle olay yerinden ayrıldığını, birkaç saat sonra otomobilinden düşen tamponu almak için bölgeye gittiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.





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