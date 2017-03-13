Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik 3 aydır sürdürdüğü teknik takip sonucu Çorlu, Keşan ve İpsala ilçelerinde 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 50 gram eroin, 10 gram kokain taşı, 135 tabana mermisi, 2 dürbün, 1 sustalı bıçak ve uyuşturucu içmekte kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 32 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.