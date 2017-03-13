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Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edirne ve Keşan Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 32 kişi gözaltına alındı.

13.03.2017 - 17:15
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik 3 aydır sürdürdüğü teknik takip sonucu Çorlu, Keşan ve İpsala ilçelerinde 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 50 gram eroin, 10 gram kokain taşı, 135 tabana mermisi, 2 dürbün, 1 sustalı bıçak ve uyuşturucu içmekte kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.


Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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