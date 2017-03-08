taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.473
USD
3,7310
EURO
3,9386
ALTIN
145,09
PETR
55,3100

Edirne'de kaçak domuz eti ele geçirildi

Yunanistan Edirne'ye sokulmak istenen 477 kilogram kaçak domuz eti ele geçirildi.

08.03.2017 - 17:06
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Tava ciğeriyle meşhur Edirne'de jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, Yunanistan'dan kaçak yolla getirilen domuz eti ve peynirlere el konuldu.

KAYIKLA EDİRNE'YE GEÇİRİLDİ

Meriç Nehri'nden kayıkla kaçak yollardan getirilen domuz eti ve peynirlerin, restoranlara satılacağı bilgisini alan jandarma, Keşan girişinde S.D idaresindeki otomobili durdurdu.

Edirne'de kaçak domuz eti ele geçirildi

477 KİLOGRAM DOMUZ ETİ

Operasyonda, 477 kilogram domuz eti ve 169 kilogram peynir ele geçirildi. Ürünler imha edilmek üzere İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sürücü S.D., gözaltına alındı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

150
Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

75
Merkel'den grup toplantısında Türkiye açıklaması

Merkel'den grup toplantısında Türkiye açıklaması

80
Minik Irmak'ı öldüren katilin cezası belli oldu

Minik Irmak'ı öldüren katilin cezası belli oldu

208
Bahçeli'nin yüzüğünde kendi resmi var

Bahçeli'nin yüzüğünde kendi resmi var

101
Merkez Bankası Başkanı ekonomiye güven mesajı verdi

Merkez Bankası Başkanı ekonomiye güven mesajı verdi

113
Adem Huduti'nin ayakkabısındaki bağcık detayı

Adem Huduti'nin ayakkabısındaki bağcık detayı

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM