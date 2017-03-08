Edirne'de kaçak domuz eti ele geçirildi

Tava ciğeriyle meşhur Edirne'de jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, Yunanistan'dan kaçak yolla getirilen domuz eti ve peynirlere el konuldu.

KAYIKLA EDİRNE'YE GEÇİRİLDİ

Meriç Nehri'nden kayıkla kaçak yollardan getirilen domuz eti ve peynirlerin, restoranlara satılacağı bilgisini alan jandarma, Keşan girişinde S.D idaresindeki otomobili durdurdu.

477 KİLOGRAM DOMUZ ETİ

Operasyonda, 477 kilogram domuz eti ve 169 kilogram peynir ele geçirildi. Ürünler imha edilmek üzere İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sürücü S.D., gözaltına alındı.