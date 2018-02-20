Edirne'de kaçakçılık operasyonu: 22 gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan’dan yasa dışı yollarla et, elektronik sigara ve içki getirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Edirne ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.









