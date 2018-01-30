Edirne'de kaçakları taşıyan taksi kaza yaptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden, Keşan yönüne seyreden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 TBU 99 plakalı ticari taksi, Dörtyol Kavşağı'na geldiği sırada dönel kavşağa çarparak, devrildi.
YUNANİSTAN'A GİDECEKLERDİ
Kazada araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Suriye ile Afganistan uyruklu 1'i çocuk, 1'i kadın 7 kişi yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.
HEPSİ TEDAVİYE ALINDI
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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SÜRÜCÜ HER YERDE ARANIYOR
Kaza nedeniyle Keşan'dan, İpsala yönüne yaklaşık 1 saat kapalı kalan kavşak, devrilen taksinin çekilmesi ve Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Polis, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.