Edirne'de kaçakları taşıyan taksi kaza yaptı

İzmir’de bir kişi hakkındaki 3 yakalama kararının kaldırılması karşılığında rüşvet aldığı ileri sürülen savcı ile 4 şüpheli tutuklandı.

Libya Deniz Kuvvetlerine bağlı liman ve sahil güvenlik ekiplerinin, Trablus sahili açıklarında şişme botta bulunan 120 göçmeni kurtardığı belirtildi.

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Soner Arıca: Sahnede en iyilerden biriyim

Şarkıcı Soner Arıca, sahnesiyle ilgili konuştu ve kendini övdü.