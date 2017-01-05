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Edirne'de kartpostallık görüntüler

Edirne’de, 2016 yılının son günlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

İHA | 05.01.2017 - 10:26
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Edirneli fotoğrafçı Serkan Bilgin, Tarihi Selimiye Camii başta olmak üzere Meriç ve Tunca Köprüleri, Karaağaç Mahallesi, Lozan Anıtı ve Caddesi ile kentin bir çok noktasını drone ile havadan görüntüledi.

Edirne'de kartpostallık görüntüler

EDİRNE HAVADAN BİR BAŞKA GÜZEL

Osmanlı döneminin payitaht şehirleri arasında yer alan ve Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan sınır kapıları ile ‘Serhad’ konumunda bulunan tarihi kent Edirne’de 2016 yılının son gününde başlayan ve tüm şehri beyaza bürüyen kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı.

Edirne'de kartpostallık görüntüler

Edirne'de kartpostallık görüntüler

Edirne'de kartpostallık görüntüler

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