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Edirne'de kömür ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte, vardiya çavuşu 41 yaşındaki Aydın Demirbaş öldü.

DHA | 25.11.2017 - 15:58..
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Edirne'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Paşayiğit Mahallesi'ndeki bir maden ocağında bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Öğle yemeğine gelmeyen işçileri kontrol etmek için kömür madenine giren vardiya çavuşu Aydın Demirbaş, 250 metre derinlikte oluşan göçük altında kalarak ağır yaralandı.

Edirne'de kömür ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

VARDİYA ÇAVUŞU HAYATINI KAYBETTİ

Toprak altında kendisini fark eden işçiler tarafından çıkartılan Demirbaş, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın Demirbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri, kömür ocağına gelerek inceleme yaptı. Demirbaş'ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'de kömür ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de kömür ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de kömür ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de kömür ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de kömür ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de kömür ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de kömür ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

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