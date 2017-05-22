Edirne'de köpeği zehirleyen hırsızlar koyunları çaldı

Edirne ile Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne'de ağıllardan küçükbaş hayvan çalan şüphelileri takibe aldı.

ÇOBAN KÖPEĞİNİ ZEHİRLEYİP KOYUNLARI ÇALDILAR

Keşan bölgesinde hırsızlık girişimi istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, Suluca köyündeki bir ağılda çoban köpeğini tavuk etiyle zehirleyerek 54 koyunu çalan zanlıların bulduğu kamyonu takip etti.

4 KİŞİ YAKALANDI

Kamyondaki E.Ö (42), M.Y (33), T.Ü (35), G.Ç (29) gözaltına alındı.

KOYUNLAR SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Jandarma ekipleri olaydan sonra koyunları teslim etmek için sahibine götürdü. Koyunlarının çalındığından haberi olmayan vatandaş ekipleri görünce şaşırdı.

Bu arada, şüphelilerden E.Ö'nün Keşan ve Malkara'daki ağıllarında yapılan aramada 36 küpesiz koyun bulundu. Bu koyunlardan bazılarının Çanakkale Evreşe beldesi ve Keşan ilçesindeki dört ağıldan çalınan koyunlar olduğu değerlendirildi. Bu koyunlar da sahiplerine verildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "hırsızlık" suçundan tutuklandı.