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Edirne'de LPG tüp yüklü kamyonet TIR’a çarptı

Edirne'nin Keşan ilçesinde LPG yüklü kamyonetin TIR'a çarpmasıyla tüpler yola savruldu.

07.02.2017 - 14:19
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Keşan’dan İpsala yönüne seyreden Özgür Şimşek yönetimindeki 39 NR 526 plakalı LPG tüp yüklü kamyonet, Beyendik Kavşağı yakınlarında aynı yönde giden 46 yaşındaki Selehattin Kırmızı yönetimindeki 11 TH 010 çekici ve 11 TE 256 dorse plakalı TIR’a arkadan çarptı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü Özgür Şimşek yaralanırken, kasadaki dolu LPG tüpleri yola savruldu.  Şimşek, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Edirne'de LPG tüp yüklü kamyonet TIR’a çarptı

TÜPLER YOLA SAVRULDU

Yola savrulan tüpler nedeniyle polis ve jandarma, patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Tüpler, yapılan kontrol ardından yol kenarına taşındı.

Yaklaşık 1 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, tüplerin ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Edirne'de LPG tüp yüklü kamyonet TIR’a çarptı

Edirne'de LPG tüp yüklü kamyonet TIR’a çarptı

Edirne'de LPG tüp yüklü kamyonet TIR’a çarptı

Edirne'de LPG tüp yüklü kamyonet TIR’a çarptı

Edirne'de LPG tüp yüklü kamyonet TIR’a çarptı

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