Edirne'de minibüs yayalara çarptı: 2 ölü

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 610 bin 693 lira 95 kuruş haftaya devretti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçının ardından kendisine yöneltilen "Mağlubiyetin faturasını kime keseceksiniz?" sorusuna"Ne faturası? futbol hatalar oyunudur" diyerek cevap verdi.

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Lens: Girdiğim pozisyonda gol atsaydım farklı olurdu

Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada "maçın başında bir pozisyon yakaladım. Onu atsaydım belki farklı bir maç olacaktı." dedi.