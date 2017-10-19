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Edirne'de motosiklet traktöre arkadan çarptı: 2 ölü

Edirne'de, traktöre arkadan çarparak kaza yapan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

19.10.2017 - 10:27
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Edirne'de, saat 20.45 sıralarında, arkadaşlarının bulunduğu Keşan İlçesi'ne gitmek için motosikletiyle yola çıkan 18 yaşındaki Egemen Sertkaya, aynı yöne giden 21 yaşındaki Süleyman Akgül yönetimindeki pulluk takılı traktöre arkadan çarptı.

Edirne'de motosiklet traktöre arkadan çarptı: 2 ölü

BAŞLARINDA KASK YOKTU

Kazada, başlarında kask olmayan motosiklet sürücüsü Sertkaya ile arkasında oturan arkadaşı 20 yaşındaki Umut Korkmaz öldü. Kazaya haber alıp olay yerine gelen gençlerin yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Fenalaşan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de motosiklet traktöre arkadan çarptı: 2 ölü

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Sertkaya ve Korkmaz'ın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Traktör sürücüsü Süleyman Akgül ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

'VEDALARIN BİTTİĞİ YERDE UMUTLAR BAŞLAR'

Motosiklet sürücüsü Egemen Sertkaya'nın, kaza yaptığı motosikletle birlikte çekildiği fotoğrafları, 'Vedaların bittiği yerde umutlar başlar' notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.

Kaza nedeniyle Gelibolu'dan Keşan yönüne tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılıp, itfaiye ekiplerinin yolda temizlik çalışması yapmasının ardından yaklaşık 1,5 saat sonra yeniden normale döndü.

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