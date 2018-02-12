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Edirne'de okul servisi ile midibüs çarpıştı

Edirne'de, okul servis minibüsü ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci, 11 kişi hafif yaralandı.

DHA | 12.02.2018 - 17:45..
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Edirne'de, öğleden sonra Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi üzerinde, Erhan Dişbudak'ın kullandığı ve içinde ortaokul öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsü ile İsmail Hüdaverdi yönetimindeki midibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen servis minibüsü, park halindeki otomobile çarparak durdu.

Edirne'de okul servisi ile midibüs çarpıştı

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada okul servisi şoförü Ertan Dişbudak ile aralarında öğrencilerin de olduğu Osman Sepetçi, Defne Paçalıoğlu, Hamdiye Topuzayan, Dilek Ateşkaynar, Yıldıray Üründülü, Melis Ateşkaynar, Dinçer Süslü, Nilgün Göçmen, Fatma Kesici ve Sibel Sanag yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu belirtilen 11 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Edirne'de okul servisi ile midibüs çarpıştı



Edirne'de okul servisi ile midibüs çarpıştı



Edirne'de okul servisi ile midibüs çarpıştı

Edirne'de okul servisi ile midibüs çarpıştı

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