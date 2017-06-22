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Edirne'de PKK üyesi sınırı geçmeye çalışırken yakalandı

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi bir kişi, yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken yakalandı.

22.06.2017 - 23:15
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Abdülrahim D., Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Yapılan araştırma sonucu, terör örgütü üyesi Abdülrahim D'nin 2013 yılında ''Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı ve arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Abdülrahim D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de PKK üyesi sınırı geçmeye çalışırken yakalandı

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