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Edirne'de rahatsızlanan 14 asker hastaneye kaldırıldı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'ndaki 14 er, rahatsızlanarak kışladaki revire başvurdu.

02.07.2017 - 02:12
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Askerler buradan Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Askerlerden tedavisi tamamlanan 6 asker taburcu olurken, diğerlerinin tedavileri ise devam ediyor.

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlerin baş ağrısı, ishal, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle getirildiklerini söyledi.

"ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK"

Askerlerin durumlarının iyi olduğunu aktaran Taş, "Tetkiklerini aldık, muhtemelen pazartesi ya da salı gününe sonuçları çıkar. Bir kaç saat daha gözlem altında tutup gönderebiliriz gibi gözüküyor hepsini. Herhangi bir endişelenecek durum söz konusu değil." diye konuştu.

GIDA ZEHİRLENMESİ Mİ

Abdullah Taş, bir gazetecinin "6 asker için gıda zehirlenmesi diyebilir miyiz" şeklindeki sorusuna, "Şu an böyle bir şey söylemek mümkün değil, yiyeceklerle ilgili olabilir, olmayabilir. Havalar çok sıcak, farklı şeylerden de olabilir. Direkt bir şey söylemek çok doğru olmayabilir." yanıtını verdi.

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