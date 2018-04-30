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Edirne'de şenlikli günler başlıyor

Roman çeribaşı, dansları eşliğinde esnaf ve vatandaşları Kakava şenliklerine davet etmeye başladı.

AA | 30.04.2018 - 14:20..
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  2. Kültür Sanat

Edirne'de önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, 5 Mayıs Cumartesi günü geleneksel at yarışlarıyla başlayacak. Roman gençleri, yaklaşık 2 kilometrelik parkurda yük atlarıyla hünerlerini sergileyecek.

Edirne'de şenlikli günler başlıyor

KUTLAMALAR DEVAM EDECEK

Kutlamalar tarihi Sarayiçi'nde devam edecek. Pek çok turizm şirketinin günübirlik paketleri içerisine aldığı Kakava turu sayesinde özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale gibi illerden binlerce turistin geldiği Sarayiçi'ndeki kutlamalar, Kakava ateşinin yanmasına saatler kala başlayacak

Edirne'de şenlikli günler başlıyor

KAKAVA PİLAVI İKRAM EDİLECEK

Roman grupların müzikleri eşliğinde eğlencelerin başladığı Sarayiçi'nde protokol üyelerinin karşılanması sonrası üst üste dizilen odunların ateşlenmesiyle devam edecek kutlamalarda katılımcılara Kakava pilavı ikram edilecek.

KAKAVA NEDİR?

Kakava, Roman kültüründe yapılan kutlamadır. Özellikle Anadolu'da bu kutlamanın yapıldığı bazı yöreler hâlâ mevcuttur. Kökenlerini Mısır ve Ön Asya'dan alır. Roman inanışlarına göre Kakava, Mısır ve Ön Asya kökenli bir inanç olarak kabul edilir.

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