taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.523
USD
3,5259
EURO
4,1313
ALTIN
143,26
PETR
50,6900

Edirne'de şiddetli sağanak ve dolu yağışı

Edirne'de yoğun sağanak yağış ve dolu nedeniyle araçlarda hasar oluştu, ekili alanlardaki tarım ürünleri zarar gördü.

27.07.2017 - 15:00
  1. Haberler
  2. İç Haber

Edirme'de aniden bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kapıkule Sınır Kapısı mevkisinde etkili olan yağış bazı otomobil ve tırların camlarının kırılmasına neden oldu.

YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Bazı bölgelerde yaklaşık yumurta büyüklüğüne yakın olduğu görülen dolu araçların kaportalarına da ciddi hasar verdi.

Sınır kapısı yolu üzerindeki ayçiçeği ve mısır tarlalarında da zarar oluştu.

ARABANIN CAMI KIRILDI

Kahramanmaraş'tan Almanya'ya ailesiyle dönen Ali Küpeli Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapısına yaklaştığı sırada dolu yağışının başladığını söyledi. Otomobilinin camının kırıldığını ve kaportasında ciddi hasar meydana geldiğini anlatan Kılınç, "Cam taktırdıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Çocuklarım arabada çok korktu." diye konuştu.

Tır şoförü Hakan Ersavaş da havanın birden kararmasıyla yağmurla birlikte dolu yağışının başladığını ifade etti. Tırın içerisinde dolunun dinmesini beklediğini dile getiren Ersavaş, tırın camı, rüzgarlığı ve aynasının kırıldığını kaydetti.

ARAÇLARIN KAPORTASI EZİLDİ

Tır şoförü Abdullah Abdullah ise tırın dorsesindeki sıfır araçların doludan zarar gördüğünü aktardı. Korktuğunu anlatan Abdullah, "Araçların kaportası hep ezildi. Sigorta karşılarsa yapılacak." dedi


Edirne'de şiddetli sağanak ve dolu yağışı

İlginizi Çekebilir
Sağlık Bakanlığı'ndan yardım kampanyaları açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan onay almadan yardım kampanyası başlatılamayacak.
İngiltere'de 71 mahkum cezaevinden yanlışlıkla çıkarıldı
İngiltere ve Galler’de geçtiğimiz yıl 71 mahkumun yanlışlıkla salıverildiği ortaya çıktı.
Frederic Bau Müslüman olup Kenan adını aldı
Tatil için Bodrum'a gelen İtalyan asıllı Fransa vatandaşı 47 yaşındaki Frederic Bau, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Tacizci 'Üfürükçü hoca' tutuklandı
Üniversite öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve 'Üfürükçü hoca' olarak tanınan Ahmet E. tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

63
Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

109
FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

90
Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

127
Kentlerin vekil sayısı değişiyor

Kentlerin vekil sayısı değişiyor

34
Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas'ın görevleri donduruldu

Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas'ın görevleri donduruldu

36
Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM