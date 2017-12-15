Edirne'de sınırda PKK ve DHKP/C üyesi 9 kişi yakalandı

1 Gülşen'in ilginç montu Şarkıcı Gülşen, kışlık montunu takipçileriyle paylaştı.

2 CHP'den Gölcük Tabiat Parkı için referandum teklifi CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nın 22 yıllığına özel işletmeye verilecek olmasına tepki göstererek, "Pazartesi günü sandık kurulsun, vatandaşa sorulsun." dedi.

3 7 günlük bebeğin cenazesini ailesi alamadı Diyarbakır’da 7 gün önce dünyaya gelen ve yoğun bakım ünitesi'nde tedavi edilen bebek dün hayatını kaybetti ancak aile, kan davası nedeniyle bebeğin cenazesini almadı.

4 Bursa'da 2 telefon dolandırıcısı yakalandı Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 dolandırıcı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

5 Rusya'nın eski ekonomi bakanına hapis cezası Moskova'nın Zamoskvoretsky mahkemesi, eski Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Alexei Ulyukayev'i, rüşvet almak suçundan sekiz yıl hapis ve 2.2 milyon dolar para cezasına çarptırdı.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde Battal İlgezdi'nin Ataşehir Belediyesi'ndeki görevinden uzaklaştırıldığını hatırlatan Erdoğan, "Daha çok şeyler gelecek" dedi.