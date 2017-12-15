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Edirne'de sınırda PKK ve DHKP/C üyesi 9 kişi yakalandı

Jandarma ekiplerince, Yunanistan sınırında terör örgütü PKK ve DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

AA | 15.12.2017 - 16:11..
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Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üyüklütatar köyü yakınlarında Meriç Nehri'ne 100 metre uzaklıkta tarlada, yanlarında şişme bot bulunan 11 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler Merkez Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Gruptan 2 Afganistan uyruklunun göçmen kaçakçısı olduğu belirlendi.

Diğer 9 şüphelinin ise terör örgütü PKK ve DHKP/C üyesi oldukları gerekçesiyle arandıkları tespit edildi. Zanlıların sorgusu sürüyor.

AFGAN UYRUKLULAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Terör örgütü üyelerini Yunanistan'a kaçıracakları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu B.A. ile A.M.'nin sorgusu tamamlandı.

İki zanlı Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

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