Edirne'de suç çetesi çökertildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte çek-senet tahsilatı, tefecilik, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla bir grubu teknik takibe aldı.

3 AYLIK TAKİP

Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından KOM ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlenerek 18 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancanın yanı sıra tüfek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.