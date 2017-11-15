taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.147
USD
3,8821
EURO
4,5983
ALTIN
160,44
PETR
61,6200

Edirne'de suç çetesi çökertildi

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda suç işlemek için örgüt kurduğu iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

15.11.2017 - 13:33
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte çek-senet tahsilatı, tefecilik, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla bir grubu teknik takibe aldı.

3 AYLIK TAKİP

Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından KOM ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlenerek 18 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancanın yanı sıra tüfek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Edirne'de suç çetesi çökertildi

İlginizi Çekebilir
Adana'da 7 EYP ele geçirildi
Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcılar, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.
Dur ihtarına uymayan uyuşturucu satıcısı vuruldu
Ankara'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu vurularak etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 34 gözaltı
26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24'ü muvazzaf asker olmak üzere 34 kişi gözaltına alındı.
Başkasıyla evlenmesine izin vermeyen karısını yaktı
Pakistan'da, kocasının ikinci evliliğine karşı çıktığı için yakıldığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

90
İzmir'de Körfez Projesi tartışmaları

İzmir'de Körfez Projesi tartışmaları

120
Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

392
PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

99
Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

195
Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

166
Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM